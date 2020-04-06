اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 08:33 م
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كسر فى ماسورة رئيسية لمياه الشرب غرب الإسكندرية والحى يتابع أعمال الإصلاح

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:23 م
كسر فى ماسورة رئيسية لمياه الشرب غرب الإسكندرية والحى يتابع أعمال الإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى غرب الإسكندرية متابعة إصلاح ماسورة مياه بغرب المحافظة وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السكندرى وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس الحى بالمتابعة المستمرة ورصد الشكاوى والمشكلات لسرعة حلها.

و قد قامت سكرتيرة عام الحى ورئيس قسم المرافق بمتابعة أعمال هندسة مياه القباري، وبمتابعة إصلاح لكسر ماسورة مياه بشارع أم السلطان مع شارع الإسناوى بقطر 4 بوصة وذلك  لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح وإعادة الشيء لأصله.

من جهة أخرى و بناء على تعليمات محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف وتوجيهات  اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للارتقاء بمستوى النظافة العامة للشارع السكندري وعودة عروس البحر لسابق عهدها ومتابعة مستوى النظافة بنطاق الحى بشكل يومى ، قامت إدارة الرصد البيئي برفع وتحميل عدد (11) نقله مخلفات أتربة من شارع أمين بك وشارع العبادي بحوالي 55 طن.

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين.

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة

علي الصعيد ذاته؛ قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة إلتزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات. مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش


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