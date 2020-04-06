قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 أسرى محررين فى جنين بالضفة الغربية

وأضاف "النادى " - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الأحد، أن ما حدث بالأمس في سجن "عوفر" من قيام إدارة السجن بوضع طفلين من الأسرى فى الحجر، بدلا من أن تُطلق سراحهما، أمر خطير، داعيا كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواته التي يُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، لافتا إلى أن أدوات الاحتلال العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال لاتختلف في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، حيث تبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى ، حتى الاحتجاز في السجون.

وأشار "نادى الأسير" - فى بيانه - إلى أن الاحتلال يطبق القانون العسكري بحق الأطفال فى الضفة الغربية " المحتلة " ، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدنى الإسرائيلي على أطفال القدس، وذلك كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، حيث وصل الأمر إلى استدعاء أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمس سنوات عبر عائلاتهم ، كما حدث في بلدة "العيساوية " خلال العام الماضي.