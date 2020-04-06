قناصة الحوثى يطلقون النار على طفلين فى اليمن ومقتل أحدهما وإصابة الآخر

استمرارا لجرائم الحوثيين بحق شعب اليمن ، أطلق القناصة اليوم النيران على طفلين شقيقين من سكان حي عصفيرة شمال مدينة تعز ذهبا لإحضار الماء لوالدتهما وصادفتهما شجرة "ديمن" وتسمى "اللوز الهندي " في طريقهما فصعدا الشجرة لاقتطاف ثمرة "ديمن" المحببة للأطفال، لكن القناص الحوثي المتمركز في تبة الكمبتين بالزنوح شمال المدينة كانت يده على الزناد هي الأسبق فأردى أحدهما قتيلا وأصاب الآخر، وهما صابر عبده قائد الصمادي ( 10 سنوات) و محمد عبده قائد الصمادي ( 8 سنوات).

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد أدان بأشد العبارات الجريمة التى ارتكبتها ميلشيات الحوثى، مساء الأحد، بقصفها قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 6 معتقلات وإصابة أخريات، وفق العربية.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في بيان له، إنّ الموقع المستهدف لا يمكن أن يكون مجهولا لدى جماعة الحوثي، لافتا إلى أنّ الاستهداف غالبًا تم بنية مسبقة، وبغرض إلحاق أفدح الخسائر في الأرواح والممتلكات، وأشار إلى أن الأمر قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.