فيديو.. مواطن أمريكى يوجه رسالة للشعب المصرى بسبب كورونا.. شاهد ماذا قال

كتب محمود راغب

وجه المواطن الأمريكى "دونالد فليمنيج" المقيم بولاية نيوجيرسي وزوج السيدة المصرية الأمريكية يسرية سالم- كلمة إلى الشعب المصرى بسبب فيروس كورونا، ينصح فيها بالبقاء في المنزل لمحاربة وباء كورونا، مؤكدًا أن ولاية نيويورك الأمريكية تشهد معدلا مرتفعا من الوفيات بلغ الآلاف بسبب هذا الوباء.

قدم "دونالد فليمنيج" المقيم بولاية نيوجيرسي بعض النصائح فى فيديو نشرته وزارة الدولة للهجرة قال فيها:

- اغسلوا أيديكم جيدًا لمدة 20 ثانية

- اخرجوا للضرورة فقط وارتدوا القفازات والكمامات وأنتم خارج المنزل

- عند العودة إلى المنزل احرصوا على تنظيف وتطهير أنفسكم جيدًا

- اغسلوا ملابسكم بالماء الساخن وليس البارد

- امسحوا جيدًا أي مواد أو أدوات تستخدمونها بالمناديل المبللة بالكحول بما في ذلك أكياس الأطعمة والمشتروات

كما استدعى فليمنيج، خلال حديثه، واقعة لسائق حافلة بولاية ميتشيجان يدعى "جيري هيرجروف"، قال إنه توفى لعدم ارتدائه الكمامات وهو يتعامل عن قرب مع الركاب ما أدى إلى إصابته بالفيروس ثم وفاته بعد 19 يومًا.

واختتم فليمنيج كلمته إلى الشعب المصري بنصيحة البقاء في المنزل وقال "اقعدوا في البيت".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت رغبة الجالية الأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ مليون جنيه، باسم بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية.

ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمصريين الأرمن وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيدة بدورهم الوطني.



كما أشادت وزيرة الهجرة بأثر التعاون بين الشعوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من إعلاء لدور الجاليات في مصر، لافتة إلى احتفالية "إحنا المصريين الأرمن"، التي نظمتها الوزارة للاحتفاء بالجالية الأرمينية المقيمة على أرض مصر.