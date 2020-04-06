اليوم السابع
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فيديو.. ملاكم بريطانى يدافع عن الصين فى أزمة كورونا ويوجه الاتهام لأبراج شبكة 5G

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:15 م
فيديو.. ملاكم بريطانى يدافع عن الصين فى أزمة كورونا ويوجه الاتهام لأبراج شبكة 5G الملاكم البريطانى أمير خان
كتب محمد رضا

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عبر الملاكم البريطانى باكستانى الأصل أمير خان، عن تعجبه من الخبرة الاجماعية التى يتمتع بها كبار علماء الأوبئة فى العالم من خلال الإشارة إلى أن الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم يأت من الصين، ولكنه مرض "من صنع الإنسان" مصمم لقتل كبار السن وانخفاض مستويات السكان.

 

وفى حديثه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حاول الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، شرح كيف يعتقد أن المعلومات المنتشرة حول هذا الأمر مجرد "هراء"، وادعى أن الوباء "وضع هناك لسبب ما - بينما يختبرون شبكات 5G "، وذلك وفقًا لما نقله صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

 

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ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن "نظرية المؤامرة التى لا أساس لها حول أن الفيروس التاجى هى فى الواقع غطاء بينما تقوم حكومة المملكة المتحدة بتثبيت أبراج شبكات 5G قد اكتسبت زخما فى الأيام الأخيرة، لدرجة أنه سكرتير مجلس الوزراء مايكل جوف، سأل عنها هذا الأسبوع، وقد وصفها بأنه "هراء خطير".

 

لكن أمير خان ليس متأكدا، وقال "لا أعتقد أنها قادمة من الصين.. هذه كذبة، حقًا.. يقول الناس أنهم كانوا يأكلون الخفافيش والثعابين والسم مختلط.. ما هذا الهراء؟.. هل تصدق ذلك؟ أنا لا أصدق"، وأضاف "كورونا هذا الفيروس التاجى الذى ربما تشعر بالملل منه، كما أشعر أنا.. ألا تعتقد أن هناك أى علاقة مع شبكات 5G فى هذه الأبراج التى ترتفع؟".

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وأضاف "إنه شيء من صنع الإنسان.. تم وضعه هناك لسبب ما أثناء اختبار شبكات 5G.. قد يكون ذلك للسيطرة على السكان أو التخلص من الكثير منا، خاصة عندما يقولون أنه يؤذى كبار السن.. انظر إلى هذه الأبراج فى الليل التى تم وضعها، ثم أخبر الناس بعدم الخروج"، وأمير خان، ليس الشخص المشهور الوحيد الذى ينشر هذه النظرية، حيث يعتبر ممثل هوليود وودى هارلسون، من بين عدد تلقى انتقادات لخداعهم.

 

ويشار إلى أن بريطانيا، كانت قد نفت، السبت، نظرية المؤامرة التى تقول إن شبكات هواتف الجيل الخامس تلعب دورا فى انتشار فيروس كورونا المستجد ووصفتها بأنها أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز، وقال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء، عندما سأله صحفى عن نظرية المؤامرة "هذا مجرد هراء.. هراء خطير أيضا".

 

وقال ستيفن بويس المدير الطبى فى خدمة الصحة الوطنية فى انجلترا إن نظرية "المؤامرة" محض هراء، وأضاف أن "قصة الجيل الخامس هراء تام.. إنها من نوع الأخبار الكاذبة.. الواقع أن شبكات الهواتف المحمولة مهمة لنا جميعا لا سيما فى الوقت الذى نطلب فيه من الناس البقاء فى منازلهم".

 

وتابع "هناك أيضا شبكات الهواتف التى تستخدمها خدمات الطوارئ والعاملون فى مجال الصحة وأنا غاضب تماما وأشعر باشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية التى نحتاج إليها للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية هذه".

 


ابراج شبكة 5G

شبكة 5g

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

اخبار كورونا 2020

كورونا نيوز

الملاكم امير خان

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