فيديو.. مروحية تحلق فى سماء الإمارات بالعلم وشعار "خلك فى البيت" لمكافحة كورونا

كتبت ـ مريم بدر الدين

فى محاولة للحث علي أهمية الإلتزام بالمكوث فى المنزل للحماية من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإستخدام طائرة مروحية حلقت حاملة علم الدولة مع شعار #خلك_في_البيت stay at home"، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وخصصت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من المملكة المتحدة، يومى 5 و7 أبريل الحالى، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقى العلاج الطبى، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد -19" فى العديد من دول العالم.



الامارات

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم، وأن هناك 22 عملية إجلاء جارية وسيتم الانتهاء منها فى الأيام القادمة، لإعادة حوالى 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن.

و أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الأحد، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 1798 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدى وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أكدت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.