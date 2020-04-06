اليوم السابع
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فيديو.. سيولة مرورية أعلى الجيزة المعدنى فى الاتجاهين

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:43 م
فيديو.. سيولة مرورية أعلى الجيزة المعدنى فى الاتجاهين جانب من السيولة المرورية
كتب إيهاب المهندس

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شهد كوبرى الجيزة المعدنى، منذ قليل، اليوم الاثنين، سيولة مرورية فى الاتجاهين، مع انتشار لرجال المرور للعمل على رفع أى كثافات قد تظهر على مدار اليوم.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الاثنين، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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