اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. العسكريون الروس يبدءون عملية مكافحة فيروس كورونا فى شوارع بلغراد

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:41 م
فيديو.. العسكريون الروس يبدءون عملية مكافحة فيروس كورونا فى شوارع بلغراد تعقيم شوارع بلجراد
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء الخبراء والمختصين فى الجيش الروسى، بعملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى صربيا، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام خبراء الجيش الروسى بتحضير كافة المعدات الطبية المتوفرة ووضعوا خطة للبدء بعملية مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى صربيا".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف البيان، "لقد انطلقت قافلة الخبراء والأطباء التابعين للجيش الروسى من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصربية التى استقبلت القافلات العسكرية الروسية وكل المعدات المطلوبة للعملية".
 
 
وانتشر على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر بدء القافلة الروسية بعملية تعقيم الطرقات والأحياء لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى العاصمة الصربية بلغراد.
 
وقد استقبلت مساعدة روسيا شخصيا رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. واستقبلوا العسكريين الروس بالخبز والملح بالمعنى الحقيقى للكلمة. يظهر فى الفيديو كيف يتم تفريغ الطائرات. سيبدأ الخبراء العسكريون مهامهم لمكافحة الفيروسات التاجية اليوم.
 
وشكرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ووزير الدفاع الصربى ألكسندر فولين روسيا على المساعدة.
 
وكانت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم السبت، أن جميع الطائرات العسكرية الروسية الـ11 وصلت إلى صربيا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.
 
وجاء فى التقرير: "وصلت الطائرة الحادية عشرة من طراز إيل-76 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى مطار باتاييتسا (جمهورية صربيا) الواقع على بعد 20 كم شمال غربى مدينة بلغراد".
 

روسيا

الجيش الروسى

كورونا

فيروس كورونا

بلجراد

صربيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علماء بجامعة أمريكية يكتشفون نقطة ضعف فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:13 م

روسيا تعلن اختبار سريع للكشف عن كورونا فى غضون 40 دقيقة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:09 م

معركة بين السياسيين والأطباء فى إيران بسبب كورونا وقرارات روحانى

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:08 م

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:08 م

ارتفاع إصابات كورونا فى اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بـ 7 محافظات

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:05 م

مسئول: إيران لن تطلب أبدا مساعدة أمريكا فى مكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:57 ص

إلغاء عيد الفصح أهم موسم سياحى فى إيطاليا لأول مرة بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:52 ص

ماليزيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3793

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:49 ص

المدارس اليابانية تفتح أبوابها بعد إغلاق لمدة شهر بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:44 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة