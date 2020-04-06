فيديو.. العسكريون الروس يبدءون عملية مكافحة فيروس كورونا فى شوارع بلغراد

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء الخبراء والمختصين فى الجيش الروسى، بعملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى صربيا، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام خبراء الجيش الروسى بتحضير كافة المعدات الطبية المتوفرة ووضعوا خطة للبدء بعملية مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى صربيا".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف البيان، "لقد انطلقت قافلة الخبراء والأطباء التابعين للجيش الروسى من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصربية التى استقبلت القافلات العسكرية الروسية وكل المعدات المطلوبة للعملية".

وانتشر على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر بدء القافلة الروسية بعملية تعقيم الطرقات والأحياء لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى العاصمة الصربية بلغراد.

وقد استقبلت مساعدة روسيا شخصيا رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. واستقبلوا العسكريين الروس بالخبز والملح بالمعنى الحقيقى للكلمة. يظهر فى الفيديو كيف يتم تفريغ الطائرات. سيبدأ الخبراء العسكريون مهامهم لمكافحة الفيروسات التاجية اليوم.

وشكرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ووزير الدفاع الصربى ألكسندر فولين روسيا على المساعدة.

وكانت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم السبت، أن جميع الطائرات العسكرية الروسية الـ11 وصلت إلى صربيا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

وجاء فى التقرير: "وصلت الطائرة الحادية عشرة من طراز إيل-76 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى مطار باتاييتسا (جمهورية صربيا) الواقع على بعد 20 كم شمال غربى مدينة بلغراد".