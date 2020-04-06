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فلكى كويتى: أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا 24 أبريل الجارى

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:59 ص
فلكى كويتى: أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا 24 أبريل الجارى هلال ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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قال الفلكى الكويتى عادل السعدون، إن أول أيام شهر رمضان المبارك، يصادف فلكيا يوم الجمعة الموافق 24 شهر أبريل الجارى، لافتا إلى أنه لن يكون ممكنا رؤية الهلال فى الكويت، فى حين ستتم رؤيته بصعوبة فى جنوب ليبيا والمغرب، وأضاف السعدون – فى تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجارى، سيقترن القمر مع الشمس (ولادة القمر) في تمام الساعة 6.26 صباحا، وبنفس المساء سيغيب القمر في الساعة 7.11 مساء بعد الشمس، التي تغيب فى الساعة 6.51 مساء، مشيرا إلى أن مدة بقاء الهلال بالسماء ستكون بعد مغيب الشمس (مكث القمر) 20 دقيقة، وهى مدة غير كافية لرؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، نظرا لأن عمر القمر منذ اقترانه بالشمس سيكون 12 ساعة و25 دقيقة.

ويحفل شهر أبريل الحالى بالعديد من الأحداث الفلكية من أهمها ميلاد شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى 1441 ، المتوقع أن تكون غرته يوم 24 إبريل ، وتبدأ تلك الأحداث بما يتم ملاحظته في السماء بالعين المجردة في هذه الايام وحتى نهاية شهر مايو من وجود الكواكب الثلاثة المشتري والمريخ وزحل فجرا باتجاة الشرق ، وهي تتبادل مواقعها ذهابا وعودة بالنسبة لبعضهم البعض يوما بعد يوم في مشهد جميل قبل شروق الشمس ، أما في المساء وباتجاة الغرب فإنه يمكن ملاحظة وجود كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الاطلاق بعد غروب الشمس في منظر رائع ايضا يتكرر كل يوم .
 
وطبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن سكان كوكب الأرض على موعد اعتبارا من هذا الحدث وحتى نهاية شهر إبريل مع خمس ظواهر فلكية ، قد تسرى نفوسهم من كابوس أزمة أزمة الكورونا التى صبت جم غضبها على العالم أجمع ، حيث سيمكنهم حيث سيكونون غدا ( الجمعة) على موعد مع ظاهرة فلكية تتمثل فى رؤية كواكب عطارد ونبتون صباحا ، والزهرة والثريا مساءا ، وسيكون اقتران كوكبي عطارد ونبتون قبل شروق الشمس غدا ، ولكن لخفوت ضوئهما بالنسبة للشفق الصباحي للشمس فمن الصعب جدا رؤيتهما بالعين المجردة ٠
 
ومع غروب شمس اليوم وبداية دخول الليل سيبدو كوكب الزهرة ألمع الكواكب على الاطلاق موجودا في المجموعة النجمية الشهيرة المسماه بالثريا ، والثريا هي مجموعة من النجوم منها سبعة نجوم لامعة تسمى الشقيقات السبع ، وهي معروفة جيدا لهواة الفلك وسكان الجبال والبراري ٠٠ وذلك بحسب ماقاله الدكتور أشرف تادرس الاستاذ الباحث بالمعهد ، ورئيس قسم الشمس سابقا ٠
 
 

فلكى كويتى

شهر رمضان

هلال شهر رمضان

رؤيه شهر رمضان

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