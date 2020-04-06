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فلسطين.. نفاذ مواد الفحص المخبرى لفيروس كورونا فى غزة مساء اليوم

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:27 م
فلسطين.. نفاذ مواد الفحص المخبرى لفيروس كورونا فى غزة مساء اليوم فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه من المقرر أن مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا في غزة ستنفد مساء اليوم. 

وفيما يواصل فيروس كورونا الانتشار الكبير فى مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس أكثر من مليون وربع مليون مصاب، بالإضافة إلى حالات وفيات تخطت الـ 70 ألف حالة، وتسعى الدول الى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل مكثف للسيطرة على انتشار الفيروس.
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523، مع 551 حالة شفاء و38 وفاة، وأعلنت الامارات اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة، مع شفاء 23 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167.
 
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.
 
وفى المغرب أعلنت السلطات المعنية عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1113، وكشف وزير الصحة الكويتي عن شفاء 4 حالات جديدة، وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 103.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى كافة دول العالم، وتعمل شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى مختلف أنحاء الكرة الأرضية للتوصل بشكل سريع إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد.

كورونا

فيروس كورونا

قطاع غزة

فلسطين

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