فض سوقين بإحدى القرى وتعقيم المصالح الحكومية وإزالة تعديات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين ،عدد من الفعاليات المتعددة، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، مابين فض أسواق، وحملات تعقيم وتطهير، وصرف المعاشات ب 37 مدرسة من مدرس التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تنفيذاً لقرارات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشرفَت رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على فض الموقع الرئيسى للسوق الأسبوعى بقريتى تيدا وسد خميس، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الإختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أى تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم ازالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية عزبة عمرو، فضلاً عن إزالة حالة تعدى بتابع المدينة بعزبة سلام، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والمساجد والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بقرية حصة، فضلا عن متابعة تطهير قرية المنشاة الكبرى وقرية البكاتوش، وذلك بالتزامن مع خطوات الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المهندس محمد إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار التصدى لمخالفات البناء، حيث تم ازالة حالة تعدى عبارة عن تاندة من الصاج بمحل بشاطئ الزهراء، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

وأشرفَ اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشوارع والميادين والأماكن العامة وأماكن التجمعات بالمدينة، حيث تم متابعة أعمال الرش والتعقيم للمستشفيات والمجازر والوحدات الصحية ومكاتب البريد والأكمنة على المداخل والمخارج، والمواقف وشارع الصفا والضرائب العقارية ومساكن مكة ومربع السجل المدنى، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، وجارى المتابعة يوميًا تباعًا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،استقبلت 37 مدرسة أصحاب المعاشات، لصرف المعاشات الفئة الثانى الاقل من 2000 جنيه ،مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيزالمدارس الموزعه على الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتى تضمنت المدارس الآتية، " القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسى بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسى بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوى الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي، سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسى بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابى الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبى بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمى الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي.





فض سوقين بقرية وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية





فض سوقين بقرية وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية





فض سوقين بقرية وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية





فض سوقين بقرية وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية





فض سوقين بقرية وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية