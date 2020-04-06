اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تعتزم توفير أفراد لحماية الأطباء من البصق أثناء عودتهم للمنازل

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:51 ص
فرنسا تعتزم توفير أفراد لحماية الأطباء من البصق أثناء عودتهم للمنازل الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم الحكومة الفرنسية تخصيص رجال أمن لحماية الأطباء والعاملين فى المستشفيات خلال توجههم إلى منازلهم فى أوقات متاخرة من الليل حيث يتعرضون دوما للمضايقات والإهانات والتى تصل إلى البصق فى وجوههم، ومن المقرر ان تكون تلك الخدمة بداية من خروجهم من المستشفى وحتى محطات القطارات او المترو.

ومن جانبها أشارت نقابة العاملين بالقطاع الصحي، إلى أن العاملين في المستشفيات كثيرا ما يواجهون مواقف محرجة ومضايقات من  عاطلين او من المدمنين فى مختلف الشوارع، وخاصة الموظفين يسيرون فى أوقات متأخرة وفقاً لظروف عملهم.

وتعتزم السلطات الصحية الفرنسية الثلاثاء المقبل بدأ أول تجربة سريرية من أجل الوصول إلى علاج لوباء كورونا المتفشى في مختلف بقاع العالم، حيث تكمن التجربة في حقن البلازما من المرضى المتعافين من الفيروس إلى "مرضى في حالة المرض الحاد"، من أجل نقل المناعة لمواجهة الفيروس ، وفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم أخذ العينات المستهدفة، الثلاثاء، في إقليم إيل دو فرانس، في منطقتي "جراند إيست" وبورجون-فرانش-كوميتيه" الأكثر تأثرا بالوباء من نحو 200 مريض تم علاجهم لمدة 14 يوما على الأقل.

وفي بيان مشترك من مستشفيات باريس العامة، ومؤسسة الدم الفرنسية، والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية، الأحد، قال "هذه التجربة السريرية تعتمد على نقل البلازما من المرضى الماثلين للشفاء من (كوفيد-19) التي تحتوي على أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس، والتي يمكن أن تنقل هذه المناعة إلى مريض الذي لا يزال يعاني من آثاره الحادة.

وأضاف البيان "أن بلازما الأشخاص الذين تعافوا تحتوي على الأجسام المضادة التي طورتها أجسامهم"، موضحا أنهم "يأملون في أن تساعد هذه الأجسام المضادة المرضى في المرحلة الحادة من المرض وتساعده لمحاربة الفيروس".


فرنسا

الاطباء فى فرنسا

كورونا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة