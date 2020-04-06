اليوم السابع
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غادة والى: يجب العمل لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:09 م
غادة والى: يجب العمل لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء الدكتورة غادة والى
ريهام عبد الله

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أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرت، على ضرورة لعمل معا، لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن يعني البقاء فى المنزل أن تبقوا سالمين للجميع، باستثناء أن الحبس  والعزل المنزلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، يتم قتل معظم ضحايا جرائم القتل والعنف من قبل الشركاء، أو أحد أفراد الأسرة، تحتاج قطاعات الصحة، الشرطة، العدالة للعمل معًا لمنع العنف، ودعم الضحايا".

غادة والى
غادة والى


أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، ضرورة تقديم الرعاية لمرضى التوحد، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، ترك تأثيرات عميقة على مصابي التوحد.

وقالت والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،:" دعمى الكامل لجميع الأشخاص الذين يعانون من التوحد والآباء ومقدمي الرعاية، كوفيد 19، عطل طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا، وترك تأثيرات عميقة على الأشخاص المصابين بالتوحد، يجب أن تضمن استجاباتنا للوباء حماية حق الوصول للرعاية والتعليم".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد أكدت سابقا أن التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة:"التضامن سيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"التضامن هو المفتاح في هذه الأزمة، وسيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي، الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى دعوته للعمل على معالجة الدمار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال مساعدة من هم في أمس الحاجة".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، قد أكدت أن التحديات التى يواجهها عالمنا، يمكن أن تساعد فى بناء عالم أفضل غدا.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يمكن أن تساعدنا التحديات التي نواجهها اليوم على بناء عالم أفضل غدًا، في نهاية المطاف، ستنتصر الحياة، وسوف نتغلب على كوفيد 19، كأفراد ومجتمعات ومؤسسات سنظهر أقوى وأكثر مرونة وأكثر تركيزًا على ما هو أساسي، بينما نظل آمنين وسالمين، نستعد للتعافى".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد أعربت عن أمتنانها وفخرها بزملائها فى مكتب مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، ووصفتهم بالزملاء السند وظهورهم فى ظهر بعض.

وكتبت والى، عبر حسابها على تويتر: "كل الحب والاحترام لجميع موظفى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ونحن معا سوف نتغلب على هذا معًا ونظهر أقوى وألطف وأكثر رعاية".

وأضافت غادة: "أنا ممتنة وفخورة بأن لدى زملاء سند لبعضهم البعض، وبصرف النظر فى الوقت الحاضر ولكن متصل دائما، أنت لست وحدك".

 


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