غابت البهجة وحلت الغرامات.. ألمانيا تحذر مواطنيها قبل العيد بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

وضعت الحكومة الفيدرالية الألمانية قواعد صارمة، لمواجهة وباء فيروس كورونا خلال عيد الفصح المقبل، والذى كان العالم يحتفل به فى تجمعات مختلفة، ليصبح الأمر فى برلين أشبه بالجريمة، التى سيعاقب عليها القانون بلا هوادة أو استثناء.

وتنطبق قواعد الخروج الصارمة ، التي أعلنتها الحكومة الألمانية أيضًا في عيد الفصح، فوفقًا لماثياس كوب المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الألمان فقد أعلن للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا: "لن يكون هناك قداس عام في عيد الفصح لأي كنيسة أسقف، و يتم الاحتفال عبر البث على التلفزيون".

فيما قال المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا فى تصريح صحفى لصحيفة بيلد الألمانية، أن إنقاذ الأرواح هو أيضًا أولوية للكنائس، لذلك هناك خدمات رقمية لعيد الفصح، وهذا المهرجان سيكون مختلفا، فلا نار عيد الفصح، لا أرنب، ولا أخبار جيدة في الكنائس الكاملة عن قيامة الرب.

فيما قام محامى كاثوليكى من ميونيخ برفع دعوى قضائية ضد حظر العبادة، بطلب عاجل ، يطالب بالسماح بالتجمعات الدينية على الرغم من أزمة كورونا.

وقال المحامى لوكالة الأنباء الدولية: إن الحظر المطلق ينتهك حريتي الدينية، و إنه على غرار اللوائح الخاصة بمقدمي الخدمات الحيوية، فإن التصريح بمتطلبات وبائية صارمة سيكون الوسيلة الأخف، وسيتم اعلان القرار يوم الخميس المقبل 9 ابريل، وفقًا للمحكمة.

كما تم إلغاء مسيرات عيد الفصح المناهضة للولايات المتحدة من أجل السلام، حيث قال المتحدثون باسم "مكتب عيد الفصح" في فرانكفورت إن المنظمين يخططون الآن لأشكال بديلة من الاحتجاج: خلال عيد الفصح ، يريد الناشطون تعليق لافتات السلام، ولافتات ورموز عصاميين وأعلام ملونة من النوافذ.

كما يحظر الرحلات السياحية البحتة حتى 19 أبريل - بعد أسبوع من عيد الفصح - ولا تزال هناك حاجة إلى الحد الأدنى من الاتصالات، حيث يجتمع الناس فقط على مسافة محددة، ويجب على المواطنين الامتناع عن زيارة العائلة والأقارب وفي الرحلات النهارية حتى خلال عيد الفصح.

كما حظرت حكومة ولاية مكلنبورج-غرب بوميرانيا رحلات عيد الفصح إلى جزر روجن ، ويوزدوم وهيدنسي ، إلى الساحل الشرقي ومنطقة بحيرة مكلنبورج.

ويوجد حاليا تحذير السفر من الحكومة الفيدرالية، وهو صالح في البداية حتى نهاية أبريل وبالتالي يؤثر أيضًا على عطلة عيد الفصح، وتنطبق نقطة دخول الاتحاد الأوروبي أيضًا على ألمانيا.

وفي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا - شمال الراين - ويستفاليا - بدأ سريان قائمة بغرامات مخالفات الحظر المفروض على الاتصال منذ الأسبوع الماضي ، أي شخص يلتقي بأكثر من شخصين لا ينتمي إلى منزله يجب أن يُفرض عليه 200 يورو، ويعاقب على النزهة أو الشواء في الأماكن العامة بمبلغ 250 يورو.