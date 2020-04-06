اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:05 م
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ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بميت غمر

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:50 م
ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بميت غمر لحوم فاسدة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 400 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمى بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية دقادوس بمركز ميت غمر.

 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، بشأن نتائج حملات المرور التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالتعاون مع قطاع التموين ومباحث التموين.

 

وأوضح مختار، أن الكمية المضبوطة تم التحفظ عليها وإحالة المحضر المحرر بشأنها والذى أوصت فيه لجنة التفتيش بإعدامها إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها، ووجه المحافظ لمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة.

 

ووجه محافظ الدقهلية، تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور والتفتيش على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها  وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لأية محاولات للتلاعب من أى نوع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والعمل على  تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحة وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائية ومواد تموينية بالجودة المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

 

 


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بيطري الدقهلية

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