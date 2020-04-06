ضبط 24 قضية حجب سلع وكمامات مغشوشة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

أعلنت مديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 24 قضية احتكار وحجب سلع عن المواطنين مستغلين أزمة فيروس كورونا لتحقيق مكاسب غير مشروعة وترويجها بالسوق السوداء.

وأشار المصدر الأمنى بمديرية أمن القليوبية، إلى أن مباحث التموين ضبطت من ضمن تلك القضايا مخالفات متنوعة بالصيدليات ومحال بيع المستلزمات وبيع كمامات مجهولة ومغشوشة وأدوية مجهولة المصدر وبها تركيبات غير مسجلة بوزارة الصحة، لافتا إلى أن تلك القضايا التي تم تحريرها خلال فترة منذ بداية تطبيق الحظر، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.