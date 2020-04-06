ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل خلال حملة لـ"حماية المستهلك" بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شهدت محافظة أسوان اليوم، الاثنين، حملة للتفتيش الميدانى على الصيدليات داخل مركز ومدينة دراو ومركز ومدينة كوم أمبو، بالاشتراك بين جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير وعضوية كلاً من صلاح زكريا حسين رمضان وحسن إسماعيل، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بمركز دراو دكتورة تهانى محمد صالح، وعضوية كلاً من دكتور أحمد محمد المهدى ودكتور كورولس وجهيه.

و تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر، بجانب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية " كممات وقفزات طبية" بالإضافة إلى مواد تطهير 200 لتر من الكحل الإيثيلى و50 زجاجة كولونيا مجهولة المصدر أيضاً.

كما أعلن الجهاز أنه سوف يقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابى على الأسواق و الصيدليات فى جميع أحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان، ويسعد الجهاز بتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال الموقع الالكترونى للجهاز ، وأيضاً من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 او من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفى سياق آخر، واصلت مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين استجابتهم للمبادرة التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان " الناس لبعضهم " من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المتضررة من العمالة الغير منتظمة وخاصة العاملين بالمقاهى والكافيتريات والمطاعم وأصحاب عربات الحنطور والمراكب الشراعية ، بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.



حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان



حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان



حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان



حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان