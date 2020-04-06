ضبط طن لحوم مصنعة ودواجن منتهية الصلاحية فى سوبر ماركت بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، طن لحوم مصنعة ودواجن فاسدة ، خلال حملة تفتشية مكبرة، ضمن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن لضبط حركة البيع والشراء،وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة حفاظا على صحة وسلامة المواطنيين.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية للطب البيطرى ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، بالاشتراك مع الجهات المعنية " مباحث التموين - الرقابة التموينية " ، قامت بشن حملة تفتيشية بمدينة الزقازيق تم خلالها تحرير محضر مخالفة لسوبر ماركت ، وضبط طن لحوم مصنعة ودواحن غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

فى سياق متصل ، قامت إدارة تموين مينا القمح بتشكيل حمله تموينه للمرور على المخابز ومحلات الجزارة بنطاق المركز ، بالإشتراك مع الطب البيطرى ، ضمن تكثف الإدارات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز وبقالى التموين والمحال التجارية وكافة الأنشطة التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسعار وإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء.

أسفرت عن ضبط 11 مخالفة ، منها اربعة محاضر ذبح خارج السلخانه ، و أثنين عدم وضع شاش ، و محضر لمخبز عدم نظافة ادوات العجين و 5 محاضر اخرى خبز غير مطابق للمواصفات .

ويذكر ان هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

فحررت مديرية التموين بالشرقية ، 415 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ، ذلك فى إطار رفع درجة الإستعداد ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وارتفاع معدلات استهلاك المواطنين للسلع الاساسية مشيره إلى ان الإدارات التموينية المختلفة بالتنسيق مع ادارة الرقابة التموينية .