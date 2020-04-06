اليوم السابع
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صيادلة الإسكندرية: تنفى شائعة توافر علاج لفيروس كورونا بإحدى صيدليات كفر عبده

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:05 م
صيادلة الإسكندرية: تنفى شائعة توافر علاج لفيروس كورونا بإحدى صيدليات كفر عبده منشور كاذب
الإسكندرية جاكلين منير

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تداول موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك شائعة حول وجود علاج لفيروس كورونا فى إحدى صيدليات محافظة الإسكندرية، حيث تم انتشار صورة تحمل عبارة " بشرى سارة لأهالى كفر عبده.. يوجد مصل فايروس كورونا المستجد.. متوفر الآن بالصيدلية.. خده وخاف على نفسك واسرتك.. احذروا التقليد وتأكد من العلامة المائية "

 

من جانبه نفى الدكتور محمد أنسى نقيب الصيادلة بالإسكندرية، وجود أى إعلان بأى صيدلية حول توافر دواء لـ"فيروس كورونا"، أن الإعلان مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأكد نقيب الصيادلة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الإعلان، مجرد إعلان مفبرك على "فيس بوك"، ولا وجود لأى صيدلية بهذا الاسم، كما تم رفع الأمر للجهات المعينة لاتخاذ اللازم.

 

وكانت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أصدرت بيانا، أكدت فيه أن الصيدلى جنبا إلى جنب مع المواطن، مؤديا واجبه الوطنى فى التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا.

 

وأكد البيان، النقابة بدأت بشكل رسمى بالتعاون مع محافظة الإسكندرية حملتها على الأرض، على مستوى الصيدليات، وغيرها من الهيئات، حيث تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية، للسعى نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول، وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار، مما يضع الصيدلى، فى حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف، أو محاربة الاستغلال بجميع أشكاله.

 

وناشدت النقابة بالإسكندرية، عدم الشراء، والإبلاغ عن أى مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئة، وأن النقابة تتواصل على مدار الساعة، مع عدد من شركات الانتاج والتوزيع للمطهرات، من أجل السعى لعمل حصة للصيدليات، محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء.


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