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صور.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تنفيذ مترو النزهة ـ عدلى منصور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:35 م
صور.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تنفيذ مترو النزهة ـ عدلى منصور وزير النقل ومحافظ القاهرة خلال تفقد مشروع المترو
كتب رضا حبيشى

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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من  وزير النقل ومحافظ القاهرة  قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها  وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري.

وشدد الوزير على ضرورة استخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير كافة المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري ، كما تم خلال الزيارة بدء حملة لإزالة التعديات على مسار السكة الحديد وخاصة في منطقة الهايكستب.

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وزير النقل

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