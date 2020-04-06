صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تواصل تطهير وتعقيم المعاهد للوقاية من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، من عمليات التعقيم والتطهير بجميع مكاتب المنطقة وإداراتها والمعاهد التابعة لها، وذلك في إطار تطبيق المنطقة للإجراءات الإحترازية من أجل الصحة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك تحت إشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث قام المهندس طارق الرشيدي المشرف على الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية بتنفيذ عمليات التعقيم، وذلك للمرة الرابعة خلال 20 يوماً وبمساعدة عمال المنطقة، وتم رش المكاتب والأسطح والأرضيات بالمنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر المجاورين لمبنى المنطقة.

وأشار المهندس طارق الرشيدي – فى بيان صحفى - إلى أن التعقيم يتم من خلال استخدام المحاليل والمركبات الكيميائية، والتي أثبتت قدرتها على التطهير من فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب المراجع الدولية والمعايير المعتمدة وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، على أن عمليات التطهير والتعقيم تأتي حرصًا على سلامة العاملين والمترددين علي المنطقة ومعاهدها التي أنهت إجراءات التعقيم ثلاث مرات وتواصل التطهير خلال هذا الأسبوع للمرة الرابعة وللتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية، وشدد على العاملين بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة على أن يتم تعقيم باقي المعاهد وفقاً للخطة المعتمدة.

وكان قد شهد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، برفقة عبد الرحمن هارون نجدي منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، أعمال تسليم النظارات الطبية المجانية إلى تلاميذ معاهد "الشيخ الطيب والأقصر والمدامود والحرمين والكرنك ونجع الطويل والناصرية" الإبتدائية الأزهرية، والتي قام شيوخ المعاهد بتسلمها نظراً لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، حيث أعرب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية عن شكره لصندوق تحيا مصر والمبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي قامت بإجراء الكشف الطبي لتلاميذ المعاهد الأزهرية وقامت بتوفير النظارات للعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار .



الأقصر الأزهرية تواصل تطهير وتعقيم إداراتها ومعاهدها



تعقيم مكاتب المنطقة الأزهرية بالأقصر



تواصل تطهير وتعقيم إداراتها ومعاهدها للوقاية من كورونا