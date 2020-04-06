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صور.. مديرية الزراعة بالشرقية تشن حملات لتوعية الموظفون بطرق انتقال كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:03 ص
صور.. مديرية الزراعة بالشرقية تشن حملات لتوعية الموظفون بطرق انتقال كورونا زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا
الشرقية – فتحية الديب

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نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا، داخل المديرية، من خلال المهندسة هالة راشد، مديرية العلاقات العامة بالمديرية، وعضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية، وبإشراف المهندس علاء عفيفي، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، وقامت بالتجوال داخل جميع مكاتب المديرية، للحديث مع الموظفين عن طريق انتقال فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، كما قام رجال المكافحة بالمديرية بتحضير مخلوط التعقيم بالمادة المصرح بها لرش وتعقيم المديرية بشكل مستمر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

IMG-20200405-WA0216
زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

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زراعة الشرقية تنظم ندوات توعية بفيروس كورونا

 

 


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