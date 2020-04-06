صور.. محافظ شمال سيناء يطلق أعمال تعقيم مدينة العريش ضد "كورونا"

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، أعمال تعقيم مدينة العريش ضد فيروس كورونا المستجد بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية .

وتشارك فى أعمال التعقيم مديريات لطب البيطرى والحماية المدنية والصحة ومتطوعى الهلال الأحمر، ومعدات وفرتها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف المديريات تحت إشراف ومتابعة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء .

وشملت أعمال التعقيم كافة شوارع العريش انطلاقا من ميدان الساعة، وسبق اليوم ونفذ أهالى حى المساعيد بالعريش مبادرة تطوعية قاموا خلالها بجهود ذاتية بأعمال تعقيم وتطهير الحى.

وقال ابراهيم الكاشف، احد سكان المساعيد المشاركين فى المبادرة انه تم رش وتوزيع معقم وصابون فى حى المساعيد وتعقيم المصالح والمؤسسات وكل مكان يتواجد به مواطنون.

وأضاف أنه تم رش وتعقيم رئاسة حى المساعيد والبريد وإذاعة شمال سيناء وبعض المدارس والسنترال والوحدة الصحية وإدارة التمويين وشركة كهرباء المساعيد وأسواق ومحلات المساعيد وبعض مناطق تجمع القمامة وبرك المياه، مشيرا إلى أنه تم توزيع مطهرات ومعقم وكلور فى المناطق الأكثر احتياجا.

وكان كبار السن من المترددين على فرع بنك فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء فوجئوا اليوم، بتوفير مقاعد على الساحة المقابلة للبنك تم وضعها بشكل آمن .

وقال مترددون على البنك، إنهم خلال الأيام السابق كانوا يعانون من التزاحم الشديد وعدم وجود مكان للاستراحة خصوصا لكبار السن والمرضى من بينهم حتى فوجئوا اليوم بتوفير مقاعد لراحتهم وامانهم خوفا من خطورة الاقتراب من بعضهم اثناء الانتظار امام بوابة البنك للدخول لانهاء معاملاتهم المالية .

وأعرب الأهالى عن املهم بنقل الفكرة لكافة مواقع التزاحم فى مدينة بئر العبد التى تشهد وجود طوابير واعداد كبيرة من المترددين وهى مكتب البريد، ماكينات صرف سحب العملة.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، البدء فى تسجيل بيانات أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء واستقرت بـ3 قرى .

وأوضح البيان أنه بناء على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كلف محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد رؤساء الوحدات المحلية بحصر فورى لكل الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة وخصوصا من بورسعيد.

وبحسب البيان تركزت الأسر فى قرى رمانه وبالوظه والشيخ زايد، والهدف من الحصر الكشف الطبى الفورى على هذه الاسر بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببئر العبد وتم التنسيق مع كافة الاجهزه المعنيه للحد من توافد هذه الأسر حفاظا على سلامة المواطنين فى مركز بئر العبد.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مطالبته الأهالى من سكان القرى والمدينة بمساعدته فى الوصول إلى أسر جديدة بدأت الوصول لهذه الأماكن قادمة من محافظات مجاورة، لاتخاذ اللازم صحيا واحترازا من انتقال فيروس كورونا الذى لم تسجل محافظة شمال سيناء اى إصابات به حتى اليوم.

وقال "محسن سالم "، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، موجها نداء للأهالى "ايمانا منا بدوركم الفاعل، وحرصنا جميعا على ضرورة تكاتف كافة الاجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين للخروج بسلام من هذه المحنة التى أصابت العالم بأسره وباء فيروس كورونا وما يشكله من خطورة على حياة المواطنين، ومحافظة شمال سيناء حتى الآن خالية من هذا الوباء، ضرورة التواصل مع مجلس مدينة بئر العبد على رقم 0683540014 لسكان المدينة ".

وأضاف أنه بالنسبة للقرى، يمكنهم التواصل مع رئيس القرية للإبلاغ فى حالة قدوم أسر من محافظات مجاورة قريبا للاقامة بالمدينة او القري، وتحديد محل اقامتها لسرعة اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة بالتنسيق مع الإدارة الصحية للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تفقد عملية الفحص التى تتم على مدخل محافظة شمال سيناء للمسافرين القادمين للمحافظة عند نقطة كمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربى، للتأكد من سير العمل والتشديد على ضرورة الفحص واتخاذ الاجراءات الطبية لأى حالة اشتباه.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء ان فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم