صور.. محافظ الدقهلية: لا ندخر جهدا فى علاج المحتاجين على نفقة الدولة

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا بعد ظهر اليوم مع مديرى المديريات بالمحافظة لاستعراض ومناقشة آليات الأداء والعمل على تكثيفه خلال هذه المرحلة بما يناسب حجم المسئوليات.

وقال محافظ الدقهلية: "إن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة، ويجب أن يشعر بها المواطنون، والدولة تقدم الكثير من المساعدات للمستحقين والأولى بالرعاية فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ولا ندخر جهدا فى علاج المحتاجين من المواطنين على نفقة الدولة".

وأوضح محافظ الدقهلية: "الجهاز التنفيذى يتحمل على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه المجتمع والمواطنين، خاصة خلال هذه المرحلة التى تعيشها البلاد فى ظل التصدى لفيروس كورونا، ويجب ألا يعوقنا هذا الموضوع عن الأداء بكل قوة فى مختلف القطاعات بالمحافظة".

وأكد مختار ضرورة أن تجرى الأعمال فى كافة القطاعات بالتوازى حتى نعظم الاستفادة من الجهد والوقت، مضيفا أننا جميعا نستهدف إرضاء المواطنين وأن هذا يتطلب تضافر الجهود والإخلاص فى العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مواطنى الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائدة .

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة أن نعمل جميعا كفريق عمل واحد، موضحا أنه لا أحد يمكن أن ينجح بمفرده وأن الجهاز التنفيذى يمثل الدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين فى كل مكان بنطاق المحافظة.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء