اليوم السابع
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صور .. فض خمسة أسواق أسبوعية بقرى مركز أبوحماد

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:22 ص
صور .. فض خمسة أسواق أسبوعية بقرى مركز أبوحماد فض أسواق الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مجلس المدينة، صباح اليوم، بالتنسيق مع مركز شرطة أبوحماد، برئاسة العميد عمرو مندور، مأمور المركز، بشن حملات مكبرة من شرطة الإشغالات ومن مجلس المدينة، لفض خمسة أسواق أسبوعية بالقرى وهي" العراقي- عمريط- أبوصيام- الشيخ جبيل- الأسدية"،وقامت الحملات بتحذير الباعة الجائلين، وتم توجيه الإرشاد للأهالى بعدم التزاحم والتجمعات، خوفا من عدوى فيروس كورونا، وضرورة الإلتزام فى منازهم وإتباع تعليمات الدولة حرصا على صحتهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

فض الأسواق بالشرقية (1)
فض الأسواق بالشرقية 

 

فض الأسواق بالشرقية (2)
فض الأسواق بالشرقية 

 

فض الأسواق بالشرقية (3)
فض الأسواق بالشرقية 

 

فض الأسواق بالشرقية (4)
فض الأسواق بالشرقية

 

فض الأسواق بالشرقية (5)
فض الأسواق بالشرقية 

 

فض الأسواق بالشرقية (6)
فض الأسواق بالشرقية

 

فض الأسواق بالشرقية (7)
فض الأسواق بالشرقية

 

فض الأسواق بالشرقية (8)
فض الأسواق بالشرقية

 

 

 


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