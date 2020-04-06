صور.. غلق كافية بالمنصورة ومصادرة محتوياته لمخالفة قرار رئيس الوزراء

الدقهلية شريف الديب

شن حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، للتأكد من الإمتثال للقرارات الإحترازية التى إتخاذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

و قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون أحمد سمير مدير إدارة البيئة بحى غرب ،و قامت الحملة بغلق كافية بمنطقة حى الجامعة ، ومصادرة محتوياته لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبين أن الكافية مفتوح ويعمل بالمخالفة .

وجاء ذلك فى اطار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد ،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم والخاص بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، و الكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي، بشن حملة مكبرة بنطاق حى غرب المنصورة، لرفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، و رفع مخلفات القمامة والأتربة، وتطهير وتعقيم الشوارع .

و قامت رئاسة حى غرب المنصورة، بالأشتراك مع رئاسة مركز ومدينة المنصورة برئاسة سوسن مجاهد، وتحت إشراف وائل السعدنى نائب رئيس الحى ،و المتولى محمود مدير النظافة بحى غرب، و ريهام الحلو جهاز الخدمات بحى غرب بحملة مكبرة استهدفت رفع كفاءة النظافة بمنطقة قطاع شارع الجيش، حيث تم رفع تراكمات القمامة المتواجدة بمحيط مربعات مجمع المحاكم ، والهدى والنور ، ومنطقة ترعة المنصورية، كما تم رفع تراكمات القمامة بمنطقة عزبة الحلوانى حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .