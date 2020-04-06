صور.. سكرتير محافظة الأقصر يؤكد على الإهتمام بمستوى النظافة بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعاً بحضور كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة ومجلس المدينة، ورؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة خطط النظافة والتطهير لشوارع مدينة الأقصر بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخلال الاجتماع، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر، على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة داخل شوارع المدينة الرئيسية والجانبية حرصاً على الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بالمحافظة، حيث أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر، تم إستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي شمال الأقصر وحى المطار التابعين لمدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه فى حي المطار قامت رئاسة حي المطار تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحي برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهرة، والتي إستهدفت الأماكن والنجوع التالية:- (نجع الزناقطة ناحية مدخل الإرشاد الزراعى ونجع منشتح)، أما عن أعمال النظافة اليومية تم العمل لنظافة ورفع القمامة من نجع عوض الله الشرقى ونجع الصعايدة ونجع العنجوة وشارع نجع دياب، وفي حي شمال تابع أحمد زين رئيس الحي تنفيذ حملة تطهير العديد من شوارع الحي والتي استهدفت منطقة شارع الهلتون والسيد يوسف والمكتبة والكوبري والشونه وسياله بدران.



سكرتير محافظة الأقصر يؤكد على الإهتمام بمستوى النظافة بشوارع المدينة



جانب من لقاء مجلس مدينة الأقصر لبحث منظومة النظافة