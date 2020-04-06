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صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملات نظافة بالشوارع خلال حظر التجوال

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:01 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملات نظافة بالشوارع خلال حظر التجوال حملات نظافة خلال حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال النظافة على الطريق الغربي بإسنا، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونقاط النظافة بشوارع المدينة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، حيث إستكمل الجولة بالمرور على الشوارع لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية إبتداءاً من الساعة الخامسة 7 مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور.

وخلال الجولة وجه محمد سيد سليمان رجال قسم النظافة، بضرورة الإهتمام بمنطقة البحر بجوار نادي السلام وبين الملعبين، وأيضاً طريق الرحمة بداية من هندسة الكهرباء ورفع كفاءة الشوارع، وأيضاً إستكمال أعمال التطهير والتعقيم لكافة المصالح الحكومية والخدمية، والتأكد من تطهير وتعقيم جميع معدات الحملة الميكانيكية خلال كل وردية.

وكان اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قاد برفقة سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء أمس الأحد، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، حيث شارك في الجولة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وفريق جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تم متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات، والأشراف على أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، وتم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة الإشغالات.

1 رئيس مدينة إسنا يقود حملات نظافة خلالحظر التجوال
 رئيس مدينة إسنا يقود حملات نظافة خلالحظر التجوال

 

جانب من رفع أطنان القمامة بشوارع إسنا
جانب من رفع أطنان القمامة بشوارع إسنا

 

رئيس المدينة خلال متابعة رفع القمامة بالشوارع ليلاً
رئيس المدينة خلال متابعة رفع القمامة بالشوارع ليلاً

 


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