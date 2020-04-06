صور.. حملة مكبرة لرفع القمامة والأتربة وتطهير الشوارع بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة منال الغندور بشن حملة مكبرة بنطاق حي غرب المنصورة، لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة المنصورة، بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية الجديدة والتي تم دخولها منظومة النظافة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل، وأضاف أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامه المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم ورفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة، كما أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أن هناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبها قالت منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة إن الحملة اليوم شملت شارع الجمهورية، وميدان مشعل، وشارع بورسعيد وشارع المشاية، وعدد من الشوارع بنطاق حي غرب المنصورة .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين، جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين.











