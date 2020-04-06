اليوم السابع
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صور.. حملة تعقيم لمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات بالدقهلية

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:13 م
صور.. حملة تعقيم لمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات بالدقهلية جانب من اعمال التطهير
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بشن حملة تطهير وتعقيم لمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات للمواطنين ولكافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

وأوضح التقرير الذى عرضه مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم يوم الأربعاء الماضى اول ابريل الجارى الانتهاء من تطهير مكتب بريد مدينة اجا وعدد من مكاتب البريد بقرى منية سمنود وأبو داود وميت ابو الحسين وميت فضالة والمنشية وميت العامل والغراقه بالإضافة إلى مجزر اجا.

 

 وفى مركز تمى الامديد تم تطهير وتعقيم كنيسة البيضاء وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى ومكتب بريد المدينة، وفى مركز دكرنس تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد بقرى الربيعة ومنشآت عبدالرحمن واشمون.

 

 وفى مركز شربين تم تطهير وتعقيم مكتب بريد المدينة ومكاتب قرى الأحمدية وكفر الشيخ عطيه ودنجواى والمدرسة الثانوية بالمدينة ، كما تم فى مركز ميت سلسيل تطهير وتعقيم عدد من المنشآت الحكومية شملت مبنى المحكمة ومجلس المدينة والمستشفى المركزى ومركز الشرطة ومبنى الاطفاء والوحدات الصحية ببعض القري.

 

وفى مركز المطرية تم تطهير وتعقيم مكتب التأمينات والمعاشات ومكاتب البريد بالمدينة وقرية العصافره والوحدة المحلية ، وفى مركز منية النصر تم تطهير قرية برمبال وفى مركز المنزلة تم تطهير وتعقيم المدرسة الابتدائية بالمدينة والجمعية الزراعية ووحدة الصرف الصحى بقرية الفروسات وقرية العامرة ، وفى نبروه تم تطهير وتعقيم مكاتب بريد قرى الطنيخ وكفر الحصه وكفر الجنينة .

 

وأكد المحافظ أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة داخل كافة المنشآت الحكومية والخدمية وفى مقدمتها المنشآت التى عليها اقبال كبير من المواطنين لتلقى خدماتهم وفى مقدمتها مكاتب البريد التى تستقبل يوميا اعداد كبيرة من المواطنين .

 

فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

جانب من أعمال التعقيم (1)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (2)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (3)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (4)
جانب من أعمال التعقيم (

 

جانب من أعمال التعقيم (5)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (7)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (8)
جانب من أعمال التعقيم

الدقهلية

محافظ الدقهلية

تطهير المنشآت الحكومية

مدارس الدقهلية

كورونا

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