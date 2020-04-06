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صور.. حملات للتعقيم والتطهير ضد "كورونا" فى المنيا خلال ساعات الحظر

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:23 ص
صور.. حملات للتعقيم والتطهير ضد "كورونا" فى المنيا خلال ساعات الحظر جانب من أعمال التطهير
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا العمل فى ساعات الحظر، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز مغاغة برش وتطهير محطة السكة الحديد وماكينات الصرف وشوارع المدينة.

كما تم رفع جميع نقاط تجمع القمامة إلى جانب القيام بحملة نظافة وتعقيم مقرات التأمينات الاجتماعية، استعدادا لصرف المعاشات مع رفع الأتربة والمخلفات بحى غرب المدينة فى حملة مكبرة .

وفى سمالوط تواصل الوحدة المحلية عمليات رش وتطهير الشوارع والحوائط بالمدينة أثناء فترة حظر التجوال طبقا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للوقاية من انتشار فيروس الكورونا المستجد، كما تم تسوية الشوارع بالجليدرات ورفع القمامة منها ونقلها للمحطة الوسيطة.

وفى ديرمواس قامت الوحدة المحلية برش وتطهير المرسي السياحي بتل بني عمران لمجابهة فيروس كورونا، بالتعاون بين شركة المياه فرع ديرمواس والوحدة المحلية.

 

جانب من التطهير (1)
جانب من التطهير

 

جانب من التطهير (2)
جانب من التطهير

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اخبار المنيا

كرونا

وحدات محلية

تطهير وتعقيم

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