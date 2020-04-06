صور.. توفير استراحات للأهالى أمام أحد البنوك فرع أبوحماد لمواجهة كورونا

وفرت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة أبوحماد، برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس المدينة، بالتنسيق مع فرع البنك الأهلي، استراحات للمواطنين المترددين علي البنك لصرف مبالغ من أرصدتهم المالية أو من ماكينات الصرف المتعددة، وخاصة بعد التواجد المكثف صباح اليوم، وقام رجال الشرطة بتوعية المواطنين بخطورة التزاحم.

وقال رئيس مجلس مدينة أبوحماد، أنه منذ بداية أزمة إنتشار فيروس كورونا، وتم وضع استراحات أمام البنوك، بالتنسيق مع البنوك، خوفا من إنتشار العدوي، لكن يوجد عدد من المواطنين لم يستجيبوا لذلك، فتم توعيتهم اليوم، بالمخاطر التي تنجم عن الفيروس وطرق العدوي المنتشرة.

وكانت عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، قد شهدت صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين على صرف رواتبهم أو صرف ما يحتاجونه من أرصدتهم من ماكينات الصرف للبنوك المتعددة، ما أدى لازدحام أمامها، برغم وجود كراسى أمام البنوك لجلوس المواطنين ، إلا أن عدد من المواطنين لم يستجيبوا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.