صور.. تموين شمال سيناء : توفر السلع وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، عن توفر كافة السلع وتكثيفها حملات الرقابة على الأسواق، وتأكيد طمأنة الأهالي باستقرار أوضاع المحافظة تموينيا ووصول السلع والمقررات التموينية وبدء منافذ الصرف توزيعها على المواطنين حتى نهاية الشهر .

وأوضح بيان المديرية انه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة ترأسها فتحى راشد وكيل وزارة التموين، ورئيس مباحث التموين، وبرفقتهم الأجهزة الرقابية بالمديرية، وتم المرور على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة، وتحرير محاضر للمخالفين .

وقال فتحى راشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، انه تم تشديد التنبيه على التجار بعدم المغالاة فى الأسعار والإعلان عن الأسعار، مع الاكتفاء بهامش ربح فى حدود القانون، مؤكدا أن السلع الغذائية والخضروات والفاكهة متوفرة وناشد المواطنين بأخذ احتياجاتهم اليومية.

كما أكد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء بتوفر وبدء صرف المقررات التموينية بدون زحام، وقال إن السلع التموينية متوفرة لدى البدالين و فروع شركة الجملة حتى نهاية الشهر، وجدد مدير تموين شمال سيناء طمأنته للأهالى، مؤكدا أن استقرار المحافظة تموينيا يتم بجهود تبذلها كافة الجهات المختصة فى نطاق المحافظة لتأمين احتياجات الأهالى .

وسجلت الأسعار فى أسواق شمال سيناء 4 جنيهات للبطاطس، و 17 جنيها التفاح، 250 قرش للطماطم، و12 جنيها لليمون، و5 جنيهات للبصل ، و100 جنيها اللحمة.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن المحافظة تشهد استقرار تام فى توفر كل احتياجاتها التموينية والسلع والخضروات والوقود.

ودعت محافظة شمال سيناء المواطنين للإبلاغ الفورى عن اى استغلال ومغالاة فى الاسعار يقوم بها التجار، كما نشطت دعوات بين الأهالى بالوقوف فى وجه من أسموهم تجار الأزمات وكشفهم وإبلاغ الجهات الرقابية عنهم .























