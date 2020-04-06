صور.. تعقيم مديرية أمن مطروح وقسم الشرطة والترحيلات ومكتب التجنيد لمواجهة كورونا

مطروح - حسن مشالي

يواصل مجلس مدينة مرسى مطروح، تكثيف حملات خطة الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكنت الحملات اليوم الإثنين، تطهير مكتب التجنيد ومديرية الأمن وقسم الشرطة وقسم الترحيلات وإدارة التشجير، ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين وتلقى الخدمات.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أنه جارِ تكثيف حملات خطة التعقيم، للمصالح الحكومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة، مع استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح، بالتمركزات الـ 5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا على مداخل المدينة، بالإضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع والأحياء السكنية والعزب.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى زيادة حملات التوعية، بفيروس كورونا، من خلال نشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره، لتوعيه المواطنين بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة، تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ومطالب المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أية مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158

على جانب آخر، ينظم مجلس مدينة مرسى مطروح، دوريات على الشواطئ المختلفة وكورنيش المدينة، لتنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مع تنفيذ التدابير الاحترازية الأخرى بالمحافظة، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



اعمال تطهير قسم شرطة مطروح



تطهير قسم الترحيلات بمطروح



تطهير قسم شرطة مطروح



رش و تعقيم مديرية امن مطروح



رش وتعقيم الاماكن العامة بمطروح



فريق تطهير منشات مطروح