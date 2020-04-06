اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم مديرية أمن مطروح وقسم الشرطة والترحيلات ومكتب التجنيد لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:10 م
صور.. تعقيم مديرية أمن مطروح وقسم الشرطة والترحيلات ومكتب التجنيد لمواجهة كورونا رش وتعقيم الاماكن العامة بمطروح
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل مجلس مدينة مرسى مطروح، تكثيف حملات خطة الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكنت الحملات اليوم الإثنين، تطهير مكتب التجنيد ومديرية الأمن وقسم الشرطة وقسم الترحيلات وإدارة التشجير، ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين وتلقى الخدمات.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أنه جارِ تكثيف حملات خطة التعقيم، للمصالح الحكومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة، مع استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح، بالتمركزات الـ 5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا على مداخل المدينة، بالإضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع والأحياء السكنية والعزب.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى زيادة حملات التوعية، بفيروس كورونا، من خلال نشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره، لتوعيه المواطنين بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة، تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ومطالب المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أية مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158

على جانب آخر، ينظم مجلس مدينة مرسى مطروح، دوريات على الشواطئ المختلفة وكورنيش المدينة، لتنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مع تنفيذ التدابير الاحترازية الأخرى بالمحافظة، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اعمال تطهير قسم شرطة مطروح
اعمال تطهير قسم شرطة مطروح

 

تطهير قسم الترحيلات بمطروح
تطهير قسم الترحيلات بمطروح

 

تطهير قسم شرطة مطروح
تطهير قسم شرطة مطروح

 

رش و تعقيم مديرية امن مطروح
رش و تعقيم مديرية امن مطروح

 

رش وتعقيم الاماكن العامة بمطروح
رش وتعقيم الاماكن العامة بمطروح

 

فريق تطهير منشات مطروح
فريق تطهير منشات مطروح

 

مواجهة انتشار كورونا
مواجهة انتشار كورونا

 


محافظة مطروح

اعمال الرش والتطهير

كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة واسترداد 25 فدان بمطروح

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:47 م

حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح والمحافظ يوجه بعدم التهاون

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:34 م

صور.. تطهير شوارع العلمين الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:15 م

صور.. دوريات لمنع تجمعات المواطنين علي الشواطئ بمرسى مطروح

الأحد، 05 أبريل 2020 04:14 م

صور.. تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح

الأحد، 05 أبريل 2020 03:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة