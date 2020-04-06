صور.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

يواصل المعرض اللوجستي لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، التابع لمحافظة مطروح وتشرف عليه مديرية التموين، بيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، تقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 30 %، وهو من ضمن الإجراءات التي تستخدمها المحافظة، في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، خاصة خلال الأزمات والظروف التي تؤثر على حركة البيع والشراء.

وقال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم افتتاح هذا المعرض الذي يقع بالقرب من سوق ليبيا التجاري، في مدينة مرسى مطروح، يوم 8 ديسمبر 2018، بهدف توفير الخضراوات والفاكهة الطازجة وطرحها للمواطنين بتخفيضات 30 % طوال العام، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح بأنه لا يتم تغيير أي سعر بالزيادة أو النقص إلا بعد العرض على المحافظ، وتم تخصيص مفتش تموين يتواجد بالمعرض، وعلى أي مواطن يحصل على الخضار أو الفاكهة بأكثر من السعر المعلن بقائمة الأسعار، عليه التقدم بشكوى للمديرية ليتم اتخاذ اللازم قانونا من خلال الاتصال على أرقام تليفونات مديرية التموين بمطروح 04932009 و04936220 والإبلاغ بالشكوى.

وأشار مدير تموين مطروح، إلى أن قائمة الأسعار الحالية للخضر والفاكهة بالمعرض والمعتمدة من اللواء خالد شعيب محافظ بتاريخ 29 مارس 2020 ويتم تحديثها كل فترة محددة.

والأسعار المحددة للبيع للمستهلك، بالمعرض اللوجستي خلال الفترة الحالية، هي:

كيلو طماطم 4 جنيهات، فلفل لوان 18جنيها، فول أخضر 6 جنيهات، موز 7 جنيهات، بطاطس 4 جنيهات باذنجان، رومي 6 جنيهات، بسلة 10 جنيهات، فراولة 8 جنيهات، بصل احمر 10 جنيهات، باذنجان عروس 7 جنيهات، بطاطا 4 جنيهات، كنتالوب 7 جنيهات، بصل اصفر 5 جنيهات، قلقاس 8 جنيهات، برتقال بلدي 4 جنيهات، كيوي 25 جنيهاً، خيار 7 جنيهات، جزر 5 جنيهات، برتقال بصرة 9 جنيهات، تفاح مستورد 18 جنيهاً، فاصوليا 12 جنيهاً، كوسة 7 جنيهات، برتقال سكري 7 جنيهات، خوخ 12 جنيهاً، ليمون بلدي 15 جنيهاً، كرنب 9 جنيهات، برتقال يوسفي صيني 9 جنيهات، سبانخ 3,5 جنيه، قرنبيط 9 جنيهات، يوسفي بلدي 6 جنيهات، فلفل شطة 11 جنيهاً، ثوم بلدي 7 جنيهات، جوافة 10 جنيهات، فلفل رومي 11 جنيهاً ثوم صيني 11 جنيهاً، بلح رطب 7 جنيهات.

وتواصل الأجهزة الرقابية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بمحافظة مطروح، تحت برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على المشروعات الإنتاجية والخدمية، لتحقيق الانضباط ومنع أية محاولات للتلاعب أو التجاوزات في تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة الالتزام بمعايير الجودة و توفير حياة كريمة للمواطنين.



المعرض اللوجستي بمطروح



الخضراوات والفاكهة المخفضة في المعرض اللوجستي بمطروح



أسعار الخضروات والفاكهة المخفضة في المعرض اللوجستي بمطروح