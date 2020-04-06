صور.. المجلس القومى للمرأة وشباب مرسى علم يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، عن قيام أعضاءه بمدينة مرسى علم، بالاشتراك مع جمعية شباب مرسى علم، بحملة تعقيم وتطهير مكبرة لشوارع المدينة والعمارات السكنية المختلفة فى إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشاره .

من جانبها قالت عفاف أحمداني، عضو المجلس القومى للمرأة، ومن شباب مرسى علم، ان الحملة شارك فيها عدد كبير من شباب المدينة وعدد كبير من متطوعات المجلس القومى للمرأة للمشاركة فى عملية التعقيم والتطهير بشوارع المدينة، والعمارات السكنية حيث تم تقسم عدة مناطق لتطهيرها بالكامل .

وأضافت أحمدانى ، أن منجم السكرى بمدينة مرسى علم ساعد شباب المدينة فى معدات الرش والتعقيم، وكذلك جمعية المحافظة على البيئة حيث شارك عدد كبير من العاملين بها فى أعمال النظافة والتعقيم .

واكدت على استمرار أعمال التعقيم والتطهير يوميا فى شوارع المدينة، مؤكدا على ان هناك خطة يسيرون من خلالها بالتنسيق مع مجلس المدينة لتعقيم المدينة بشكل كامل.

كان أكد مجلس مدينة مرسى علم،أنه فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، بتوفير مقر لصرف مستحقات أصحاب المعاشات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.

وأضاف مجلس مدينة مرسى علم فى بيان له،أن رئيس المدينة اطمأن على تجهيز مقر الصرف لأصحاب المعاشات وتجهيزه على أعلى مستوى، وكذلك تجهيزه بكافة الإجراءات الاحترازية لسلامة أصحاب المعاشات من تعقيم وتطهير المقر الجديد،والتهوية الجيدة،وجود مسافات متباعدة، وتعقيم اليدين، والتوعية لضمان سلامتهم .

من جانب آخر أعلن اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا، تم تكليف إدارة البيئة بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياه والصرف الصحى بالمدينة برش وتطهير شوارع المدينة والمنطقة البحرية وبلوكات توطين البحر.



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع



القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع