اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المجلس القومى للمرأة وشباب مرسى علم يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:20 ص
صور.. المجلس القومى للمرأة وشباب مرسى علم يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، عن قيام أعضاءه بمدينة مرسى علم، بالاشتراك مع جمعية شباب مرسى علم، بحملة تعقيم وتطهير مكبرة لشوارع المدينة والعمارات السكنية المختلفة فى إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشاره

من جانبها قالت عفاف أحمداني، عضو المجلس القومى للمرأة، ومن شباب مرسى علم، ان الحملة شارك فيها عدد كبير من شباب المدينة وعدد كبير من متطوعات المجلس القومى للمرأة للمشاركة فى عملية التعقيم والتطهير بشوارع المدينة، والعمارات السكنية حيث تم تقسم عدة مناطق لتطهيرها بالكامل .

وأضافت أحمدانى ، أن منجم السكرى بمدينة مرسى علم ساعد شباب المدينة فى معدات الرش والتعقيم، وكذلك جمعية المحافظة على البيئة حيث شارك عدد كبير من العاملين بها فى أعمال النظافة والتعقيم .

واكدت على استمرار أعمال التعقيم والتطهير يوميا فى شوارع المدينة، مؤكدا على ان هناك خطة يسيرون من خلالها بالتنسيق مع مجلس المدينة لتعقيم المدينة بشكل كامل.

كان أكد مجلس مدينة مرسى علم،أنه فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، بتوفير مقر لصرف مستحقات أصحاب المعاشات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.

وأضاف مجلس مدينة مرسى علم فى بيان له،أن رئيس المدينة اطمأن على تجهيز مقر الصرف لأصحاب المعاشات وتجهيزه على أعلى مستوى، وكذلك تجهيزه بكافة الإجراءات الاحترازية لسلامة أصحاب المعاشات من تعقيم وتطهير المقر الجديد،والتهوية الجيدة،وجود مسافات متباعدة، وتعقيم اليدين، والتوعية لضمان سلامتهم .

من جانب آخر أعلن اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا، تم تكليف إدارة البيئة بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياه والصرف الصحى بالمدينة برش وتطهير شوارع المدينة والمنطقة البحرية وبلوكات توطين البحر.

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (1)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (2)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (3)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (4)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع 

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (5)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (6)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع 

 

القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع (7)
القومى للمرأة وشباب البحر الأحمر أثناء حملة لتعقيم الشوارع

 


البحر الاحمر

مرسى علم

شباب مرسى علم

تعقيم وتطهير شوارع مرسى علم

القومى للمرأة بالبحر الاحمر

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور ..تطهير وتعقيم مواقع مشروعات العلمين الجديدة لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:59 ص

استاذ و4 طلبة بجامعة العريش يعقمون 6 منشأت ومنازل ومساجد بالعريش

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:58 ص

صحة بنى سويف تعقم قرى مصابى كورونا ومستشفيات استقبال حالات الإشتباه

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:04 ص

صور.. حملات للتعقيم والتطهير ضد "كورونا" فى المنيا خلال ساعات الحظر

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:23 ص

صور.. قيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال وتعقيم المنشآت

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة