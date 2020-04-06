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صور.. الأقصر تنفذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:24 ص
صور.. الأقصر تنفذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء مدينة الأقصر تنفذ قرارات إزالة حالتى إزالة فى المهد
الأقصر – أحمد مرعى

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شن رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى ظل تلك الظروف الراهنة، وذلك استمراراً لتنفيذ قرارات الإزالة فى المهد بأحياء مدينة الأقصر، وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر إنه تم تنفيذ إزالة فى المهد لقطعة أرض مخالفة لشروط الترخيص على مساحة 100 م تقريباً بمنطقة السبتية بحى شمال بقيادة أحمد زين رئيس الحى، وتمت مصادرة مواد البناء وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، وتم أيضاً تنفيذ قرار إزالة لحالة تعد فى المهد بحى شرق فى إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأعلن حسام الدين محمد عليان رئيس حى شرق عن تنفيذ حالة إزالة فى المهد بمنطقة البحاروة أمام جامع الشيخ أمين نهاية شارع قرية سيدى المنصورى بحى شرق، وذلك للتعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة 200 م٢ تقريبا، وتمت إزالته فى المهد، مضيفاً أنه تم ردم الحالة فى مهدها حتى مستوى سطح الأرض.

ومن جانبة أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر استمرارية حملات الإزالة حتى تحقق الغرض منها، وهو إزالة كل التعديات فى مهدها وعدم البناء المخالف أو البناء على الأرض الزراعية، واتباع الإجراءات القانونية المنظمة لقواعد البناء، يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر أنه تم إطلاق حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت تلك الحملات فى المحافظة منذ بدء تطبيق قرار الحظر بتاريخ ( 25/3/2020 ) العديد من الإزالات بإجمالى 48 حالة إزالة.

1 إزالة تعديات وبناء مخالف بمدينة الاقصر
 إزالة تعديات وبناء مخالف بمدينة الاقصر
 
إزالة حالتى إزالة فى المهد على مساحة 300 متر
إزالة حالتى إزالة فى المهد على مساحة 300 متر
 
مدينة الأقصر تنفذ قرارات إزالة حالتى إزالة فى المهد
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