صور.. اضبط مخالفة.. زحام شديد أمام ماكينات الصرافة والبنوك بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين على صرف رواتبهم أو صرف ما يحتاجونه من أرصدتهم من ماكينات الصرف للبنوك المتعددة، ما أدى لازدحام أمامها، برغم وجود كراسى أمام البنوك لجلوس المواطنين ، كما تواجد عدد كبير أمام مكاتب البريد إضافة إلى ازدحام لتسجيل العمالة الغير منتظمة لبياناتها، أو لصرف الـ500 جنيه التى أقرتها الدولة لهم، وبرغم ما تم توفيره للمواطنين من كراسى وغيرها إلا أن عدد من المواطنين لم يستجيبوا.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.



زحام أمام ماكينات الصرف والبنوك بالشرقية



زحام أمام ماكينات الصرف والبنوك بالشرقية



زحام أمام ماكينات الصرف والبنوك بالشرقية