اليوم السابع
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على مساحه 2300 متر..

صور.. إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالنمسا جنوب الأقصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:49 م
صور.. إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالنمسا جنوب الأقصر إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالنمسا
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة القرايا، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن إزالة 7 حالات على مساحه 2300 متر مربع تقريباً، وذلك بمرافقة عبد الله مسئول الجمعية الزراعية بالقرايا، ومختصين التنظيم بالوحدة المحلية، ونفذت الحمله بمعدات الوحدة المحلية وهى عبارة عن أحواش وأسوار من الطوب الأبيض، كما تم التأكيد على ضروره إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت محافظة الأقصر - فى بيان صحفى - أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 8 مخالفات مباني على الأرض الزراعية، وتمت مصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى ذات السياق نفذت محافظة الأقصر منذ بدء تطبيق قرار الحظر بتاريخ ( 25/3/2020 ) العديد من الإزالات بإجمالي عدد 48 حالة إزالة على النحو التالي:- بمركز البياضية تم تنفيذ عدد 3 إزالات تعدي مباني على الأراضي الزراعية، وفى مدينة الأقصر تم تنفيذ عدد 2 إزالة مباني أحداهما على أرض زراعية والأخرى على أرض أملاك دولة (آثار)، وفى مركز ومدينة أرمنت تم تنفيذ عدد 4 إزالات (2) منها على أملاك الدولة و(2) مباني على أراضي زراعية، وفى مركز ومدينة الزينية تم تنفيذ عدد 2 حالة تعدى مباني بدون ترخيص، وفى مركز ومدينة الطود تم تنفيد عدد 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة.

1 إزالة ٧ حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالنمسا جنوب الأقصر
 إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالنمسا جنوب الأقصر

 

جانب من إزالة التعديات على مساحه 2300 متر
جانب من إزالة التعديات على مساحه 2300 متر

 


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