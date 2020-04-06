اليوم السابع
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صور.. إزالة 19 حالة تعدى على أملاك الدولة والزراعة بالمنيا

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:48 م
صور.. إزالة 19 حالة تعدى على أملاك الدولة والزراعة بالمنيا جانب من الإزالة
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط انها تمكنت خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا وبتوجيه من المهندس أحمد جمال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط من إزالة 10 حالات بناء فى المهد على املاك الدولة بدير جبل الطير على مساحة 500 م.

كما تم إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية بدفش ،قلوصنا  على مساحة 4 قيراط و6 أسهم، وقد كانت الحملة بتأمين من مركز شرطه سمالوط شرق برجود اللواء هشام حسن مساعد مدير الأمن والعقيد محمد خيرى مأمور شرق .

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية على على مساحة 3 قيراط و12 سهم بكفر الشيخ ابراهيم حوض الجزيرة ومنشاة ابو عزيز حوض جليدة وعزبة التوت حوض الخور التابعين للوحدة المحليه لقرية الحسينية مركز بنى مزار، جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

فيما تواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا حيث تم فض سوق أبا العمومى بمركز مغاغة، وكذلك  تم غلق سوق الاثنين بابو فليو بمركز المنيا وفض سوق الطيور بحى وسط مدينة المنيا.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز مغاغة حملة مكبرة بالمدينة لرفع الإشغالات عقب التنبية على جميع الباعة الجائلين و أصحاب المحلات بعدم ترك أى إشغال بالشوارع أثناء وقت الحظر، وقد شملت الحملة ميدان المطافئ و شارع عبدالعظيم و ميدان المحطة و شارع السلام القبلى و مدخل طه حسين.

كما أكد أبوالمجد جمعة مدير الإشغالات بالمركز أن الوحدة المحلية سوف تتصدى بكل حزم لكل من يخالف التعليمات كما أكد أن الحملة المسائية ستستمر بشكل يومى لردع المخالفين.

 

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