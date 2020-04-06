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صحة بنى سويف: حملات لمكافحة الذباب تزامنا مع إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:39 م
صحة بنى سويف: حملات لمكافحة الذباب تزامنا مع إجراءات مواجهة كورونا الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على مكافحة الذباب والباعوض والحشرات الطائرة، التى انتشرت بمدن ومراكز بنى سويف، مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، وذلك تزامنا مع الإجراءات االاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره 

وأشار يوسف فى تصريحات له اليوم الإثنين، إلى أن إجراءات مكافحة الباعوض شملت تشكيل فريق عمل يضم الدكتورة الزهراء محمد مديرة إدارة المتوطنة ، وإسامة سمير بولس رئيس قسم ناقالات الأمراض بالإدارة ، لمتابعة الطاقم الفنى للمكافحة خلال عمله وإستخدام جهاز الضباب المحمول على سيارة ، والذى يجوب المحافظة.

وتابع: كما تشمل الإجراءات،  رش وتطهير تجمعات القمامة بالمنطقة الأولى والثانية والأسواق بمدينة بنى سويف بموتور سعته 300 لتر ماء ، لتقليل كثافة إنتشار الذباب، لافتا إلى إستمرار المكافحة اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجلس القروية .

وتواصل محافظة بنى سويف، حملاتها المكثفة التى أمر بها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة ومنع إقامة الأسواق العشوائية، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره

 


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