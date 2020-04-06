صحة بنى سويف تعقم قرى مصابى كورونا ومستشفيات استقبال حالات الإشتباه

بني سويف- أيمن لطفي

عقمت مديرية الصحة ببنى سويف القرى التي أكتشفت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا بمراكز المحافظة الإدارية السبع، وكذلك القرى المتاخمة لها أكثر من مرة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع إنتشاره.

وشاركت فرق من إدارتي ناقلات الأمراض والمتوطنة بمديرية الصحة في إجراءات تطهير القرى التي ظهرت بها حالات أثبتت التحاليل إيجابيتها للفيروس وتم نقلها للمستشفيات العزل، بالإضافة إلى تطهير قريتي رياض باشا ، واهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وكذلك قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة والقريبة من دائرة مركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات التي تستقبل حالات الإشتباه ويحتجز بها المصابين بعد ثبوت إيجابية تحاليهم مثل الصدر والحميات بمدينة بني سويف العاصمة، كما عقمت الفرق مستشفى الرمد ومركز طبي، الغمراوى ورعاية الطفل بحي الرماح بمدينة بني سويف، والمركز الطبي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وكان وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف، قد كلف فريق من مكافحة العدوى بمديرية الصحة، بإعادة تدريب الممرضات بالمستشفيات على احتياطات واشتراطات مكافحة العدوى، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة المحافظة وضمن الخطوات الاحترازية للوزارة لمواجهة الفيروس ومنع إنتشاره.