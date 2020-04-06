"صحة الشرقية": دورات تدريبية مكثفة للفرق الطبية على أعمال العناية المركزة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل مديرية الصحة بالشرقية، تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخري "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

ونفذ مشرفو العنايات المركزة بمستشفيات "ديرب نجم، والإبراهيمية المركزى"، اليوم الاثنين تدريبا للفرق الطبية بهذه المستشفيات من الأطباء، علي أعمال العناية المركزة المختلفة للاستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب علي كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، والمونيتور، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب علي سبل التعامل الآمن مع المرضي بالعناية.

يأتى ذلك بناء علي توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية العلاجية، استعدادا لأي مستجدات تخص فيروس كورونا.

وفي سياق متصل قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوي وفريق الجودة بمستشفيات "ههيا، والصالحية، وأبوحماد، والصالحية المركزي"، تحت إشراف مديري المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفي، علي طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفي ، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب علي كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية، وكيفية اتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.