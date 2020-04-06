صحة الشرقية: دعم مستشفى الإبراهيمية بجهاز تنفس صناعى ومضختى محاليل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال المجتمع المدنى فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، حيث تم دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي، اليوم بجهاز تنفس صناعي، وعدد 2 مضخة محاليل.

كما وجه وكيل الوزارة، الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفى، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الأجهزة الطبية الخدمة الطبية مباشرة، لخدمة المرضى بمركز ومدينة الإبراهيمية.

الجدير بالذكر أنه تم دعم مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، أمس بجهاز تنفس صناعى من خلال رجال المجتمع المدنى أيضا لخدمة المواطنين بالمحافظة، وأثنى وكيل الوزارة على التعاون المثمر لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.