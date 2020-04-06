اليوم السابع
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صحة الأقصر: دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:17 م
صحة الأقصر: دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات لمكافحة فيروس كورونا دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات ومسح حوالى 1000 عينة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، تقوم بتقديم دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، مضيفةً أن مستشى الحميات بالأقصر يعمل على مدار 24 ساعة يومياً بكامل طاقته، سواء من العاملين بها أوالفرق الطبية المخصصة لحصر حالات وباء كورونا المستجد، قبل إرسال الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل بإسنا.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية لمديرية الصحة – فى بيان صحفى - أن مستشفى الحميات مقسم من الداخل إلى ما يلى: (تم تخصيص مبنى خاص منفصل بعيادة مجهزة للكشف على حالات الاشتباه، إذ يقوم فريق طبى بقيادة مدير المستشفى وأخصائى حميات وأمراض صدرية وتمريض وفنى معمل بقياس درجات الحرارة والعلامات الحيوية وعمل أشعة صدرية، وصورة دم كامل بجانب سحب المسحة والعينات المطلوبة، وتكون الحالة مرتدية وسائل الحماية والوقاية الشخصية اللازمة منذ دخول المستشفى - تم تخصيص مبنى المستشفى بالكامل للعمل كغرف عزل مؤقتة إلى حين ظهور نتائج التحاليل ويتم تعامل التمريض مع الحالات طبقاً لتعليمات مكافحة العدوى حيث يتم تطهير الغرف بالكامل كل ساعة وتطهير المستشفى كلها مرة كل ساعتين - دعمت وزارة الصحة، مستشفى الحميات بجهاز تحليل pcr  خاص بدل من ارسال العينات للمعامل المركزية حيث تم مسح ما يقرب من 1000 عينه وهو أعلى معدل فحص على مستوى المحافظات حتى الآن).

وأكدت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أنه يحمل المستشفى على عاتقه مساعدة بقية المحافظات الأخرى والمجاورة فى عينات الفحص نظراً لنقص الإمكانيات لديهم، كما تستغرق فترة سحب العينات وتحليلها داخل الجهاز مايقرب من 9 ساعات فى الدورة الواحدة، وبجانب عمل المستشفى الأساسى باستمرار، توجد خدمة عيادات الحميات والصدرية وفيروس B وتم صرف أدوية حالات فيروس B وأمراض الصدرية المزمنة بما يكفى لمدة ثلاث شهور وذلك لتجنب تردد الحالات بكثرة وتقليل فرص العدوى، ويتم إرسال الحالات الإيجابية بعربات إسعاف مخصصة ومجهزة إلى مستشفى العزل باسنا، وتبدأ مرحلة رصد وتقصى الحالات المخالطة للحالات الإيجابية للفحص أيضاً والتوجيه بالعزل المنزلى والمتابعة الدورية لهم والنصائح الواجب اتباعها على مدار اليوم فى حال ظهور أى أعراض، كما صرح الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات بالأقصر، أنه جار تجهيز غرفة عناية مركزة بطاقة 5 أسرة لخدمة أهالى المحافظة والحالات الأخرى.

المتحدث الإعلامى لصحة الأقصر تعلن دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات
المتحدث الإعلامى لصحة الأقصر تعلن دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات

 

حميات الأقصر تجرى مسح حوالى 1000 عينة حتى الآن
حميات الأقصر تجرى مسح حوالى 1000 عينة حتى الآن

 

دعم كبير للفريق الطبى بمستشفى حميات الأقصر
دعم كبير للفريق الطبى بمستشفى حميات الأقصر

 


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