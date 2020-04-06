شركة مياه القليوبية تعقم مكاتب البريد وعدد من المواقع الخدمية بالمحافظة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، تعقيم وتطهير عدد من المواقع الخدمية ، منها مكتب بريد قها، ومنافذ صرف المعاشات والوحدات الصحية،وأماكن تجمع المواطنين.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، في مدينه القناطر الخيرية، تم رش وتعقيم مركز شرطة القناطر الخيرية وبعض الشوارع الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين، وكذلك الأمر في مدينة قليوب، حيث تم تنفيذ مخطط تقسيم المدينة إلى مناطق لتعقيمها بصفة دورية طبقا للمخطط المعد لذلك.

كان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قد أعلن استمرار تعقيم كافة مواقع العمل بالمواد المطهرة لمقاومة فيروس كورونا المستجد بصفة دورية لحماية العاملين من مخاطر هذا الفيروس، مشيرا غلى أنه تم التوجيه بضرورة توفير كافة مواد التطهير والتعقيم للعاملين وكافة مواقع العمل بالشركة حفاظا علي سلامة العاملين بالشركة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.