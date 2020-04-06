اليوم السابع
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شركة بوينج تمدد تعليق الإنتاج بولاية واشنطن بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:35 ص
شركة بوينج تمدد تعليق الإنتاج بولاية واشنطن بسبب كورونا
(رويترز)

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قالت شركة بوينج، يوم الأحد إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج فى مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر.

 

وكانت أكبر شركة لصناعة الطائرات فى الولايات المتحدة قد أعلنت فى 23 مارس،  إنها ستوقف الإنتاج فى مصنعها بولاية واشنطن كإجراء مؤقت للمساعدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، وكان من المتوقع استئناف الإنتاج أوائل هذا الأسبوع.

 

وامتنعت بوينج عن تحديد الموعد الذى يمكن أن يتم استئناف الإنتاج فيه، وقالت إن هذه الإجراءات " يجرى اتخاذها فى ضوء استمرار تركيز الشركة على صحة وسلامة الموظفين والتقييم الحالى لانتشار كوفيد-19 فى ولاية واشنطن ... والتوصيات الإضافية من السلطات الصحية الحكومية".

 


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علاج كورونا

كوفيد 19

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