اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب بئر العبد بشمال سيناء يقودون حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:33 م
شباب بئر العبد بشمال سيناء يقودون حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية.. صور حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأست السيدة صبحة إبراهيم، إحدى السيدات بمركز بئر العبد بشمال سيناء، فريق من المتطوعين الشباب قاموا بتعقيم منشأت أهلية وحكومية داخل مدينة بئر العبد.

وقال صبحة إبراهيم، إنها تترأس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية ومن خلال موقعها وفى إطار المشاركة المجتمعية وفرت فريق من الشباب وتم تجهيزهم باللازم من معدات التعقيم ومجهزين وقاموا بتعقيم  الشوارع بالمدينة ومبنى مجلس المدينة والإدارة التعليمية، تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة بئر العبد ممثلا فى المهندس تامر عبد الكريم مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة.

وقدم مجلس مدينة بئر العبد الشكر للسيدة السيناوية على دورها الإيجابى.وكان نفذ أستاذ بجامعة العريش، بمعاونة 4 طلبة حملة بالجهودهم الذاتية، خلالها قاموا برش وتعقيم 6 منشأت حكومية وعددا من المنازل والمساجد فى حى ضاحية السلام بالعريش.

وقال الدكتور مصطفى المالح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش لـ"اليوم السابع"، إنه وطلبة الجامعة نفذوا الحملة ويوصلونها بجهودهم الذاتية، وأنهم مجموعة أسرة تحيا مصر المركزية بجامعة العريش، ووفرت لهم مديرية الطب البيطرى، جهازين رش، وبدورهم يوفرون المطهرات وبمجهوداتهم ودعم مؤسسات المجتمع المدنى يقومون بهذه الحملة.

وأشار إلى أنهم انتهوا من تعقيم مدرسة ابن سيناء، ومدرسة الشهيدة سلمى، وقسم أول، ومديرية الأوقاف، مديرية التأمينات الاجتماعية، وإدارة التضامن الاجتماعية بحى الضاحية، وسوق الخضروات، والمحلات والمساجد .

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (1)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية 

 

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (2)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية
 
 
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (3)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية 

 

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (4)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية

 

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (5)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية

 

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (6)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية 

 

حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية (7)
حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية 

 


شمال سيناء

كورونا

مستشفى العريش العام

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة