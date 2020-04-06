شباب بئر العبد بشمال سيناء يقودون حملة لتعقيم منشأت حكومية وأهلية.. صور

وقال صبحة إبراهيم، إنها تترأس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية ومن خلال موقعها وفى إطار المشاركة المجتمعية وفرت فريق من الشباب وتم تجهيزهم باللازم من معدات التعقيم ومجهزين وقاموا بتعقيم الشوارع بالمدينة ومبنى مجلس المدينة والإدارة التعليمية، تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة بئر العبد ممثلا فى المهندس تامر عبد الكريم مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة.

وقدم مجلس مدينة بئر العبد الشكر للسيدة السيناوية على دورها الإيجابى.وكان نفذ أستاذ بجامعة العريش، بمعاونة 4 طلبة حملة بالجهودهم الذاتية، خلالها قاموا برش وتعقيم 6 منشأت حكومية وعددا من المنازل والمساجد فى حى ضاحية السلام بالعريش.

وقال الدكتور مصطفى المالح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش لـ"اليوم السابع"، إنه وطلبة الجامعة نفذوا الحملة ويوصلونها بجهودهم الذاتية، وأنهم مجموعة أسرة تحيا مصر المركزية بجامعة العريش، ووفرت لهم مديرية الطب البيطرى، جهازين رش، وبدورهم يوفرون المطهرات وبمجهوداتهم ودعم مؤسسات المجتمع المدنى يقومون بهذه الحملة.

وأشار إلى أنهم انتهوا من تعقيم مدرسة ابن سيناء، ومدرسة الشهيدة سلمى، وقسم أول، ومديرية الأوقاف، مديرية التأمينات الاجتماعية، وإدارة التضامن الاجتماعية بحى الضاحية، وسوق الخضروات، والمحلات والمساجد .

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.