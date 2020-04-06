سنغافورة تعلن إنفاقا اقتصاديا جديدا لمكافحة كورونا

كشفت سنغافورة عن إنفاق اقتصادي إضافي حجمه 5.1 مليار دولار سنغافوري (3.55 مليار دولار) لدعم الأجور وتخفيف الرسوم وتمويل مدفوعات غير متكررة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية هينج سوي كيات للبرلمان اليوم الاثنين "هذه ميزانية غير مسبوقة لأوقات غير عادية،" وذلك بعد أكثر بقليل فحسب من أسبوعين من الكشف عن إجراءات دعم جديدة بأكثر من 30 مليار دولار تأهبا لركود اقتصادي قد يكون الأسوأ الذي تواجهه الدولة.

وكانت قد أعلنت حكومة سنغافورة إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما؛ وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سيتم إصدار إشعارات البقاء في المنزل لجميع المسافرين الوافدين والتي تطالبهم بالبقاء في أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما بعد دخول سنغافورة وتقديم ما يحدد ويثبت أماكن إقامتهم خلال تلك الفترة.

كما أفادت الوزارة أنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطني البلاد بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا لتقليل احتمالات جلب الفيروس إلى داخل البلاد.