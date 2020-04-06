زلزال متوسط القوة يضرب منطقة بإقليم كردستان العراق

وكالات

ضرب زلزال متوسط القوة اليوم، قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من دون إصابات أو خسائر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد مرصد الزلازل التابع لوزارة النقل العراقية في بيان صحفى، أن الزلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مبينًا أن سكان جنوب قضاءى كلار وخانقين وبعض مناطق أطراف منطقة كفرى القريبة شعروا بالزلزال.

وفى سياق أرخر كانت أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق اليوم الاثنين تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أربيل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277 حالة ، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية .

فى غضون ذلك تخطط حكومة إقليم كردستان العراق، لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.